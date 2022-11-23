رقص المشجعون السعوديون فرحين ولوّحوا بأعلام بلادهم الخضراء، بعد فوز منتخب "الصقور الخضر" غير المتوقع على الأرجنتين، ونجمها الخارق ليونيل ميسي 2-1 الثلاثاء على ملعب لوسيل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022.

وفور انطلاق صافرة الحكم معلنا فوز السعودية 2-1 في أولى مباريات الفريقين، والتي أنهت سلسلة من 36 مباراة دون هزيمة للفريق اللاتيني، هب المشجعون الذين أتوا لتشجيع منتخب بلدهم من كل حدب وصوب للاحتفال بهذه المناسبة، وغنوا ورقصوا وبكوا فرحا وعلت صرخاتهم ابتهاجا. ورأى المشجعون أن هذا الفوز سيساعد على وضع منطقة الخليج على خريطة كرة القدم العالمية.