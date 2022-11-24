أضاءت الأنوار ليل العاصمة السعودية الرياض، من خلال أضواء الطائرات المسيرة في أكبر إنجاز تكنولوجي من نوعه على الإطلاق تزامنا مع إطلاق أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية "سير" في المملكة العربية السعودية، والتي تؤكد الشركة إنه من المقرر أن تكون المركبات متاحة في عام 2025.

وتعدّ سيارات "سير" أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية والمنطقة حيث تخطط السلطات لبناء قاعدة التصنيع وإنشاء مركبات تركز بشكل كبير على التكنولوجيا ومصممة خصيصًا للمنطقة، التي عادة ما تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة. وسيارات "سير" ستكون كهربائية بنسبة 100 في المائة، وتأمل المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة في إنشاء بنية تحتية لدعم السيارات.