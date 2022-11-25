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أستراليا تفوز بالنسخة الافتتاحية لبطولة جائزة دبي الكبرى للقوارب الشراعية
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أستراليا تفوز بالنسخة الافتتاحية لبطولة جائزة دبي الكبرى للقوارب الشراعية

أقيمت النسخة الأولى من سباق "بطولة دبي الكبرى للقوارب الشراعية" الذي نظمته شركة "بي أند أو مارينز" في الإمارة على مياه ميناء راشد، إيذانا بأول محطة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستضيف هذه البطولة التي تُعتبر الأكثر إثارة وأهمية في عالم السباقات المائية.

وشهدت السباقات التي دارت على مدى يومين مشاركة عدة فرق من المملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة والدنمارك، بسرعات قوارب وصلت إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وتصدرت أستراليا ترتيب الموسم فيما لم يتبق سوى أربعة أشواط قبل السباق النهائي حيث سيتنافس المتسابقون على جائزة تقارب المليون دولار بالولايات المتحدة يومي 6 و 7 مايو.

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