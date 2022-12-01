أدرجت منظمة اليونسكو خبز "الباغيت" الشهير على قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، نظراً إلى كونه رمزاً معبّراً عن الثقافة الفرنسية في العالم، وعنصراً أساسياً في الحياة اليومية للفرنسيين. ويشكّل هذا التصنيف تقديراً للمهارات الحرفية ولثقافة الباغيت، إذ تهدف المنظمة الدولية من قائمتها هذه إلى التعبير عن أهمية التقاليد وعن ضرورة الحفاظ عليها لا على المنتجات نفسها. ورأى رئيس الاتحاد الوطني للمخبوزات والحلويات الفرنسية دومينيك أنراكت في بيان أن إدراج الباغيت على قائمة اليونسكو "بمثابة تقدير لدور الخبازين الحرفيين وطهاة الحلويات". وشدد على أن مكوّنات الرغيف الفرنسي "هي الطحين والماء والملح والخميرة ومهارات الحرفيين".