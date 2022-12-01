يستمر مهرجان الرمان المنظم تحت شعار "مائة ياقوتة" في العاصمة الإيرانية. المهرجان، الذي كان يقام عادة في نقطة واحدة من المدينة سنوياً، أضحى ينظم في أربعة مناطق أخرى من طهران. وتنمو زراعة الرمان المعروض لسكان العاصمة في مناطق مختلفة من البلاد. ويلاحظ من خلال المنتوجات المعروضة وجود أصناف مختلفة من مشتقات الرمان، مثل يحول إلى عصير ومربى. وتقام على هامش المهرجان فعاليات ثقافية في عدد من المراكز، حيث تقدم عروض للفنون الشعبية. ويستمر المهرجان الذي انطلق منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر حتى يوم هذا اليوم الأربعاء.