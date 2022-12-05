قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم طفلة بلغت من العمر سبع سنوات، إثر انزلاق أرضي وقع في طريق بشمال غرب كولومبيا جرّاء فيضان مياه الأمطار فالتهم ركاب حافة ودراجة نارية. ولا زالت فرق الإنقاذ تبحث عن حوالي 20 شخصاً عالقون وسط الطمي.

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم طفلة بلغت من العمر سبع سنوات، إثر انزلاق أرضي وقع في طريق بشمال غرب كولومبيا جرّاء فيضان مياه الأمطار فالتهم ركاب حافة ودراجة نارية. ولا زالت فرق الإنقاذ تبحث عن حوالي 20 شخصاً عالقون وسط الطمي.