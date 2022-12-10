يواجه المنتخب المغربي اليوم السبت المنتخب البرتغالي آملاً في تحقيق النصر والتأهل لنصف نهائي تصفيات كأس العالم في قطر 2022، لأول مرة في تاريخه. وبدا الجمهور المغربي واثقاً من الفوز.

وقال سامي وهو أحد المشجعين "المغرب فريق رائع وهو في الواقع جاهز جسدياً وذهنياً [للمواجهة] ونحن نحب هؤلاء الأطفال فهم لاعبون جيدون حقاً ويجب أن ندعمهم بشكل كامل"، بينما قال زميله ""أتمنى أن تستمر رحلة المنتخب المغربي حتى النهائي، أنا أيضاً أدعم فرنسا، لذلك نحن نحب كلاهما ونتمنى لكليهما الفوز ولكن في النهاية نتمنى للمغرب".

وفي المباراة الثانية يواجه المنتخب الفرنسي، أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العام نظيره الإنجليزي، في مباراة لا تقل حماسة عن الأولى.