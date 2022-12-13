قبل ساعات قليلة من المباراة الأولى لنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين الجارية في قطر، تجمع مشجعو كرواتيا في العاصمة زغرب في حالة ترقب وثقة من فوز فريق لوكا مودريتش. ويقول فيكتور جليجو، البالغ 26 عاما: "حصلنا على المركز الثاني قبل أربع سنوات، وأظهرنا أننا قادرون على المضي قدمًا. آمل أن نلعب ضد فرنسا في النهائي للانتقام من الهزيمة قبل أربع سنوات". أما مباراة نصف النهائي الثاني فتجرى في اليوم الموالي الأربعاء بين المغرب وفرنسا، حاملة اللقب.

قبل ساعات قليلة من المباراة الأولى لنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام الأرجنتين الجارية في قطر، تجمع مشجعو كرواتيا في العاصمة زغرب في حالة ترقب وثقة من فوز فريق لوكا مودريتش. ويقول فيكتور جليجو، البالغ 26 عاما: "حصلنا على المركز الثاني قبل أربع سنوات، وأظهرنا أننا قادرون على المضي قدمًا. آمل أن نلعب ضد فرنسا في النهائي للانتقام من الهزيمة قبل أربع سنوات". أما مباراة نصف النهائي الثاني فتجرى في اليوم الموالي الأربعاء بين المغرب وفرنسا، حاملة اللقب.