يلجأ سكان كييف إلى محطة القطارات الرئيسية في العاصمة عند إطلاق انذار الغارة الجوية. ويشعر السكان بنوع من الحماية بسبب وجود المحطة تحت الأرض، ويوضح دانيل وهو موسيقي قوله:" الأفضل القدوم إلى المحطة عند بدء الغارات الجوية، أنا قلق جدا من البقاء في المنزل." وتقول أناستازيا التي تعمل في المحطة على جهازها الحاسوبي: " في الآونة الأخيرة أشعر بنوع من الراحة عند النزول إلى المحطة بدلاً من البقاء في المنزل، وخاصة عند الغارات الجوية.”

يلجأ سكان كييف إلى محطة القطارات الرئيسية في العاصمة عند إطلاق انذار الغارة الجوية. ويشعر السكان بنوع من الحماية بسبب وجود المحطة تحت الأرض، ويوضح دانيل وهو موسيقي قوله:" الأفضل القدوم إلى المحطة عند بدء الغارات الجوية، أنا قلق جدا من البقاء في المنزل." وتقول أناستازيا التي تعمل في المحطة على جهازها الحاسوبي: " في الآونة الأخيرة أشعر بنوع من الراحة عند النزول إلى المحطة بدلاً من البقاء في المنزل، وخاصة عند الغارات الجوية.”