تسببت العاصفة الثلجية في جنوب فنلندا بتعطيل المواصلات بما فيها القطارات وحركة الطيران. وأعلنت شركة الكهرباء أن التيار الكهربائي قد يقطع عن معظم المناطق في جنوب فنلندا بسبب الأحوال الجوية السيئة. أما في لشبونة فقد غمرت الأمطار الغزيرة العاصمة البرتغالية الثلاثاء، مما أدى إلى إغلاق معظم الشوارع وفوضى عارمة في حركة المرور ومحطات النقل العام.

تسببت العاصفة الثلجية في جنوب فنلندا بتعطيل المواصلات بما فيها القطارات وحركة الطيران. وأعلنت شركة الكهرباء أن التيار الكهربائي قد يقطع عن معظم المناطق في جنوب فنلندا بسبب الأحوال الجوية السيئة. أما في لشبونة فقد غمرت الأمطار الغزيرة العاصمة البرتغالية الثلاثاء، مما أدى إلى إغلاق معظم الشوارع وفوضى عارمة في حركة المرور ومحطات النقل العام.