شهدت منطقة إكستريمادورا غربي إسبانيا فيضانات عارمة نجمت عن العاصفة إفراين، التي اجتاحت شبه الجزيرة الأيبيرية اليوم الأربعاء وتسببت في هطول أمطارٍ غزيرة فاضت على إثرها الأنهار، وغمرت مياهها مساحات شاسعة في العديد من القرى. ففي قرية لا روكا دي لا سييرا في مقاطعة باداخوز دمّرت السيول الجارفة منازل وممتلكات في القرية، وفي قرية جيفورا المجاورة غمرت المياه السيارات والمنازل، وتم إجلاء مائتي شخص.

شهدت منطقة إكستريمادورا غربي إسبانيا فيضانات عارمة نجمت عن العاصفة إفراين، التي اجتاحت شبه الجزيرة الأيبيرية اليوم الأربعاء وتسببت في هطول أمطارٍ غزيرة فاضت على إثرها الأنهار، وغمرت مياهها مساحات شاسعة في العديد من القرى. ففي قرية لا روكا دي لا سييرا في مقاطعة باداخوز دمّرت السيول الجارفة منازل وممتلكات في القرية، وفي قرية جيفورا المجاورة غمرت المياه السيارات والمنازل، وتم إجلاء مائتي شخص.