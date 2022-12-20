احتشد عشرات الآلاف من المغاربة في العاصمة الرباط للترحيب بمنتخبهم الوطني لكرة القدم الذي أصبح أول فريق عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي لكأس العالم. على متن حافلة مكشوفة جابت شواراع الرباط لوح اللاعبون وتفاعلوا مع الجماهير المتراصية في الشوارع. موكب اسود الأطلس الذي حط بمطار محمد الخامس توجه إلى القصر الملكي حيث نظم العاهل محمد السادس مأدبة عشاء على شرف المنتخب.

احتشد عشرات الآلاف من المغاربة في العاصمة الرباط للترحيب بمنتخبهم الوطني لكرة القدم الذي أصبح أول فريق عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي لكأس العالم. على متن حافلة مكشوفة جابت شواراع الرباط لوح اللاعبون وتفاعلوا مع الجماهير المتراصية في الشوارع. موكب اسود الأطلس الذي حط بمطار محمد الخامس توجه إلى القصر الملكي حيث نظم العاهل محمد السادس مأدبة عشاء على شرف المنتخب.