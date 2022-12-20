تنقل سانتا كلوز إلى القرى الواقعة في غابة الأمازون مرتديًا بدلته الحمراء التقليدية ومعه حقيبة هدايا في قارب صيد بدلاً من مزلقته المعتادة. وزع سانتا هدايا عيد الميلاد على الأطفال في المجتمعات على ضفاف نهر الأمازون. سطر سانتا هذا العام هدف الوصول إلى 4500 طفل من المجتمعات الفقيرة الواقعة على ضفاف النهر.

وقالت منسقة المبادرة دينيس كاساما إن فرحة رؤية طفل يبتسم لا تقدر بثمن.

تعتبر جولة سانتا هذه الـ 25 التي تقودها مبادرة أصدقاء سانتا كلوز، وهي مجموعة من ماناوس بدأت حملة عيد الميلاد في العام 1998. ومنذ ذلك الحين، تمكنت المجموعة من الوصول إلى أكثر من 150 ألف طفل في ضفاف نهر الأمازون بالقرب من العاصمة ماناوس.