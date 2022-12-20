أضاء عمدة العاصمة الاوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، شجرة عيد الميلاد في بساحة صوفيا، رافضا السماح لروسيا "بسرقة" موسم الأعياد من الأطفال الأوكرانيين. وانتهى اليوم، الذي بدأ بأسراب من الهجمات على البنية التحتية الحيوية في العاصمة الأوكرانية، بإزاحة الستار عن شجرة اصطناعية يبلغ ارتفاعها 12 مترًا مزينة بحمام السلام الأبيض.

ومن بين الذين حضروا لمشاهدة الاحتفال، ستاكون لاريسا، وهو في الأصل من قرية في منطقة خيرسون تحتلها القوات الروسية حاليًا. شرحت لاريسا، وهي تبكي، كيف دخل 20 جنديًا روسيًا إلى منزلها وزُعم أنهم عذبوا ابنها وآخرين من القرية. وقالت: "جئنا إلى هنا لرفع معنوياتنا، ورؤية الناس، والاحتفال وتذكرأهالينا".