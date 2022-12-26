فقد أقارب نحو 180 لاجئاً من الروهينغا جنح قاربهم المتضرر في المحيط الهندي منذ أسابيع الاتصال بهم واعتبروا "أنهم فارقوا الحياة"، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يخاطر الآلاف من الروهينغا ومعظمهم مسلمون يتعرضون للاضطهاد في بورما ذات الأغلبية البوذية، بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة ومكلفة، وغالباً في سفن متداعية في محاولة للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.

القارب الذي كان يقل عشرات النساء والأطفال، غادر الشهر الماضي وورد أنه في حالة سيئة قبالة سواحل تايلاند والهند ثم ماليزيا وإندونيسيا. وكتبت المفوضية في تغريدة خلال عطلة نهاية الأسبوع: "فقد الأقارب الاتصال بهم. ومن تمكنوا من الاتصال بهم آخر مرة يعتبرون أنهم فارقوا الحياة. ونأمل ألا يكون الأمر كذلك".