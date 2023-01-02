توافد الآلاف، صباح الإثنين، إلى الفاتيكان لإلقاء النظرة الأخيرة على البابا الراحل، بنديكتوس السادس عشر، الذي توفّي السبت عن 95 عامًا، ويُسجّى جثمانه في كاتدرائيّة القديس بطرس في روما قبل جنازته الخميس.

ونُقل جثمان البابا الفخري، فجر الإثنين إلى كاتدرائيّة القديس بطرس في مراسم خاصة، وفق المكتب الإعلامي للفاتيكان. وكان جثمان يوزف راتسينغر قد بقي في الكنيسة الصغيرة الخاصّة داخل الدير، حيث عاش منذ تنحّيه عام 2013، في حدائق الفاتيكان. وتَشكّل طابور طويل في ساحة القديس بطرس منذ الفجر في ظلّ وجود صحافيين ومصوّرين من وسائل إعلامية عديدة وانتشار أمني كثيف.