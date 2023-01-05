أقام لاعبون يابانيون يرتدون أزياء قديمة لعبة الورق التقليدية كارتا في ضريح في كيوتو لأول مرة منذ ثلاث سنوات. شاركت 8 نساء بزي كيمونو ملون في احتفال السنة الجديدة السنوي الذي ألغي في 2021 و2022 بسبب جائحة فيروس كورونا.

يضم الضريح إلاهًا يابانيًا أسطوريًا ، يُدعى سوسانو-نو-ميكوتو، الذي يُقال إنه قام بتأليف أول تانكا وهو نوع من القصائد اليابانية التقليدية. تحتوي اللعبة على مجموعة من التانكا كتبها 100 شاعر بين القرن السابع حتى القرن الثالث عشر. يتنافس لاعبان وجهاً لوجه ببطاقات بينهما. يقرأ أحد اللاعبين النصف الأول من القصيدة، ويحاول اللاعبون الآخرون إيجاد البطاقة التي تحمل النصف الأخير من القصيدة.