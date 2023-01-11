رغم الطقس البارد في مدينة نيويورك الأمريكية، إلا أنه بات بإمكان محبي رياضة التزلج على الجليد ممارسة هوايتهم بطقس دافئ دون معاناة مع الصقيع.

فقد افتُتحت حلبة للتزلج على الجليد فوق سطح ناطحة السحاب "edge" في ضاحية هيودسن ياردز في مانهاتن، وتحديداً في الطابق الـ100 منها، عبر استخدام مادة الجليد الاصطناعية التي صنعتها شركة Glice في كولورادو.

افتُتحت الحلبة أول مرة عام 2020 كجزء من مشروع المبنى المشيّد فوق ساحة سكة حديد كانت مهجورة سابقًا. ومن المُخطط هذه المرة الإبقاء عليها مفتوحة حتى نهاية موسم الشتاء.