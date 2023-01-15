في أحد ملاجئ مترو كييف واحتماءا من القصف الروسي، احتفل أوكرانيون برأس السنة الأرثودكسية الجديدة أو كما يسمونها "مالانكا" وهي السنة الجديدة حسب التقويم اليولياني. وقد أخذ اسم "مالانكا" من قصة شعبية أصولها وثنية قديمة، وقد أخذت مع مرور الزمن طابعا مسيحيا. ويحتفل الأوكرانيون بمالانكا أسبوعا بعد عيد الميلاد الأرثودكسي. وتقول مقدمة للعرض الفني فيرا، إنه تم اختيار مترو الأنفاق كملجأ، تجنبا للإنذارات الطارئة من الغارات الجوية. وأشافت أنه في هذه الظروف العصيبة التي يتعرض فيها بلدها إلى الغزو الروسي، تظهر الحاجة إلى العمل على الجبهة الثقافية من أجل الاحتفال والعمل والدفاع عن الوطن من العدو، على حد تعبيرها. أما المواطنة أناستاسيا فتقول إن المترو جيّد كمكان لإقامة الحفل، لأنه آمن.

في أحد ملاجئ مترو كييف واحتماءا من القصف الروسي، احتفل أوكرانيون برأس السنة الأرثودكسية الجديدة أو كما يسمونها "مالانكا" وهي السنة الجديدة حسب التقويم اليولياني. وقد أخذ اسم "مالانكا" من قصة شعبية أصولها وثنية قديمة، وقد أخذت مع مرور الزمن طابعا مسيحيا. ويحتفل الأوكرانيون بمالانكا أسبوعا بعد عيد الميلاد الأرثودكسي. وتقول مقدمة للعرض الفني فيرا، إنه تم اختيار مترو الأنفاق كملجأ، تجنبا للإنذارات الطارئة من الغارات الجوية. وأشافت أنه في هذه الظروف العصيبة التي يتعرض فيها بلدها إلى الغزو الروسي، تظهر الحاجة إلى العمل على الجبهة الثقافية من أجل الاحتفال والعمل والدفاع عن الوطن من العدو، على حد تعبيرها. أما المواطنة أناستاسيا فتقول إن المترو جيّد كمكان لإقامة الحفل، لأنه آمن.