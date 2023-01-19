طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يوم الأربعاء، التزام الصمت لدقيقة، حدادا على ضحايا حادث تحطم المروحية، التي كانت تقل وزير الداخلية الأوكراني ونائبه.

وقال زيلينسكي أن الحادث، الذي أودى بحياة 14 شخصًا على الأقل، ليس حادثة عادية"لأنها حدثت في زمن الحرب".

ورغم شكره كل البلدان، إستنكر الرئيس الأوكراني بطء رد فعل الغربيين. وأصر على أن هذه الترددات "تستخدم من قبل الدولة الإرهابية للقتل"، في إشارة إلى روسيا.

وأضاف، "إن الحرب لا تأخذ منحى إيجابيًا"، مشيرًا إلى ضرورة الحصول على أسلحة ثقيلة.