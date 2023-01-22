في أول تساقط للثلوج هذا العام في تونس، اتشحت المناطق المرتفعة في مدينة دارجيم التونسية بولاية سندوب بالبياض. حيث تساقط الثلج بكثافة.وشوهدت سيارات البلدية وهي تقوم بإزالة الثلوج من على الطرقات. وهطلت أمطار في بقية المناطق التونسية بعد فترة جفاف طويلة.

في أول تساقط للثلوج هذا العام في تونس، اتشحت المناطق المرتفعة في مدينة دارجيم التونسية بولاية سندوب بالبياض. حيث تساقط الثلج بكثافة.

وشوهدت سيارات البلدية وهي تقوم بإزالة الثلوج من على الطرقات. وهطلت أمطار في بقية المناطق التونسية بعد فترة جفاف طويلة.