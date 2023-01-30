قال لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل أستراليا المفتوحة الجديد الإثنين، إنه يأمل في العودة إلى الملاعب في غضون شهر، لكنه "غير متأكد" من مدى سرعة شفاء إصابته في الفخذ. وكشف الصربي أيضًا أنه لم يكن لديه الوقت للاحتفال بشكل مناسب بفوزه بلقب ملبورن العاشر في مسيرته الاحترافية، ومعادلته الرقم القياسي في عدد الألقاب في الغراند سلام للإسباني رافايل نادال (22 لقباً)، واستعادته صدارة التصنيف العالمي. وخاض ديوكوفيتش (35 عاما) مبارياته في البطولة الاسترالية مصابا في فخذه الايسر. وخلال استعراضه كأس نورمان بروكس حول حدائق مقر الحكومة في ملبورن الاثنين لالتقاط صور فوتوغرافية، قال: "لست متأكدًا، سأقوم ببعض الفحوصات الطبية في الأيام القليلة المقبلة وبعد ذلك سيكون بإمكاني الحديث عن ذلك أكثر قليلا وأفهم الوضع"، وتابع "إنهاء البطولة والرحلة بأكملها هنا في أستراليا بالفوز بلقب غراند سلام أمر مرضي بشكل لا يصدق"، وختم بالقول: "لم تتح لي الفرصة بعد للاحتفال بالقدر الذي أرغب فيه. أعتقد أن هذا سيكون في أوروبا".

قال لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل أستراليا المفتوحة الجديد الإثنين، إنه يأمل في العودة إلى الملاعب في غضون شهر، لكنه "غير متأكد" من مدى سرعة شفاء إصابته في الفخذ. وكشف الصربي أيضًا أنه لم يكن لديه الوقت للاحتفال بشكل مناسب بفوزه بلقب ملبورن العاشر في مسيرته الاحترافية، ومعادلته الرقم القياسي في عدد الألقاب في الغراند سلام للإسباني رافايل نادال (22 لقباً)، واستعادته صدارة التصنيف العالمي. وخاض ديوكوفيتش (35 عاما) مبارياته في البطولة الاسترالية مصابا في فخذه الايسر. وخلال استعراضه كأس نورمان بروكس حول حدائق مقر الحكومة في ملبورن الاثنين لالتقاط صور فوتوغرافية، قال: "لست متأكدًا، سأقوم ببعض الفحوصات الطبية في الأيام القليلة المقبلة وبعد ذلك سيكون بإمكاني الحديث عن ذلك أكثر قليلا وأفهم الوضع"، وتابع "إنهاء البطولة والرحلة بأكملها هنا في أستراليا بالفوز بلقب غراند سلام أمر مرضي بشكل لا يصدق"، وختم بالقول: "لم تتح لي الفرصة بعد للاحتفال بالقدر الذي أرغب فيه. أعتقد أن هذا سيكون في أوروبا".