تظاهر آلاف الأشخاص في إندونيسيا، الإثنين أمام السفارة السويدية في جاكرتا للتعبير عن غضبهم إزاء احتجاجات يمينية أتلفت خلالها حرقاً وتمزيقاً نسختان من القرآن في السويد وهولندا.

وكان راسموس بالودان، السويدي الدنماركي اليميني المتطرف قد أحرق السبت نسخة من المصحف، خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

والأحد تمّ تصوير قيادي في حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام واقفاً وحيداً على مقربة من مقرّ مجلس النواب الهولندي في لاهاي وهو يمزّق صفحات مصحف قبل أن يدوسها برجليه. وأعلن التلفزيون الهولندي العام "ان او اس" أنّ الشرطة منعته من إحراق المصحف.