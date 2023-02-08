تتشكل الكهوف الجليدية حين تتدفق الأمطار ومياه الأنهار الجليدية الذائبة. عندما ينحسر النهر الجليدي في فصل الصيف، تختفي الكهوف وتظهر أخرى جديدة. وتعتبر هذه الأماكن مناطق جذب سياحي شهيرة في أيسلندا، لكن مع ذوبان الأنهار الجليدية، قد يتجاوز الطلب السياحي العرض الطبيعي. تذوب الأنهار الجليدية بسرعة كبيرة لدرجة أنه يجب العثور على كهوف جديدة كل عام، ومن الصعب منع الاكتظاظ الناتج عن كثرة السياح. قبل ظهور كوفيد- 19، اشترى حوالي 80 ألف سائح جولة في كهف جليدي في Breiðamerkurjökull جنوب شرق أيسلندا. في 2018-2019، كان بالامكان رؤية الكهوف الجليدية في فصل الشتاء فقط.

تتشكل الكهوف الجليدية حين تتدفق الأمطار ومياه الأنهار الجليدية الذائبة. عندما ينحسر النهر الجليدي في فصل الصيف، تختفي الكهوف وتظهر أخرى جديدة. وتعتبر هذه الأماكن مناطق جذب سياحي شهيرة في أيسلندا، لكن مع ذوبان الأنهار الجليدية، قد يتجاوز الطلب السياحي العرض الطبيعي. تذوب الأنهار الجليدية بسرعة كبيرة لدرجة أنه يجب العثور على كهوف جديدة كل عام، ومن الصعب منع الاكتظاظ الناتج عن كثرة السياح. قبل ظهور كوفيد- 19، اشترى حوالي 80 ألف سائح جولة في كهف جليدي في Breiðamerkurjökull جنوب شرق أيسلندا. في 2018-2019، كان بالامكان رؤية الكهوف الجليدية في فصل الشتاء فقط.