ألغت شركة الطيران الوطنية النيوزيلندية عشرات الرحلات الجوية يوم الأحد بينما كان سكان أوكلاند يستعدون لوصول عاصفة اجتاحت جزيرة نورفولك الأسترالية خلال الليل.

وضربت غابرييل، التي خفضت قوتها من إعصار من الفئة الثانية إلى منخفض جوي شبه مداري، نورفولك، مساء أمس السبت، لكن أكثر رياحها تدميراً لم تصب الجزيرة وتتجه الآن صوب نيوزلندا التي تبعد نحو 1460 كيلومتراً إلى الجنوب.

وأثر الإعصار غابرييل على الجزء الشمالي من نيوزيلندا اليوم، ومن المتوقع أن تتساقط أمطار على أوكلاند غدا الإثنين، بمنسوب يصل إلى 250 ملليمترا، وقد تهب أيضاً رياح سرعتها 130 كيلومترا في الساعة.

وسبق وأن تعرضت الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا لأمطار غزيرة قبل أسبوعين مما تسبب في حدوث انهيارات وسيول وقطع الطرق ومقتل أربعة أشخاص.