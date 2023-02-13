قطعت العاصفة الاستوائية غابرييل التي اجتاحت شمال نيوزيلندا الكهرباء عن آلاف المنازل، وتوقفت الرحلات الجوية الإثنين في البلاد. وانقطعت الكهرباء عن نحو 58 ألف أسرة، وحذر المسؤولون من أن استعادة الطاقة الكهربائية قد تستغرق عدة أيام. وأقر رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز بصعوبة الوضع واصفا الطقس "بالتحدي الكبير".

قطعت العاصفة الاستوائية غابرييل التي اجتاحت شمال نيوزيلندا الكهرباء عن آلاف المنازل، وتوقفت الرحلات الجوية الإثنين في البلاد. وانقطعت الكهرباء عن نحو 58 ألف أسرة، وحذر المسؤولون من أن استعادة الطاقة الكهربائية قد تستغرق عدة أيام. وأقر رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز بصعوبة الوضع واصفا الطقس "بالتحدي الكبير".