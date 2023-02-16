أظهرت صور جوية حجم الدمار الكبير، الذي لحق بمدينة كهرمان مرعش التركية جراء الزلزال، الذي ضرب عدة مدن بجنوب تركيا وشمال سوريا منذ عشرة أيام.

وتعرضت مدينة كهرمان مرعش، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 400 ألف نسمة، لأضرار بالغة جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة يوم الاثنين الماضي، انهيار حوالي 200 مبنى. ولأكثر من أسبوع، عاشت المدينة تحت ضجيج الحفارات وصدى تحركات رجال الإنقاذ. ويقضي السكان، الذين ما زالوا يأملون في العثور على أحبائهم، الليل في سيارات بالقرب من الأنقاض. وأقامت السلطات مخيمات لإيوائهم كما قامت السلطات المحلية بتدمير 211 ألف منزل في منطقة الزلزال.