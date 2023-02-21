زرع الزلزال القوي الجديد الذي ضرب محافظة هاتاي في جنوب تركيا أكثر مناطق البلاد تضرراً من زلزال السادس من شباط/فبراير، الرعب في النفوس ودفع آخر سكانها الثلاثاء إلى التفكير في المغادرة.

وشعر سكان سوريا ولبنان وقبرص بالهزة التي بلغت قوتها 6.4 درجات وضربت قرابة الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي قرب أنطاكية التي لحق دمار هائل فيها أساساً.

وأدى الزلزال الجديد إلى سقوط 8 قتلى إضافيين وأكثر من 300 جريح في الجانب التركي وما لا يقل عن 150 جريحاً في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة في شمال غرب سوريا.

وأدت الزلازل الأخيرة إلى مقتل 42310 أشخاص في تركيا و3688 في سوريا أي ما مجموعه 45998 قتيلاً وفق الحصائل الأخيرة المتوافرة.

وأدى الزلزال الجديد الذي يُعد هزّة ارتدادية لزلزال السادس من شباط/فبراير، إلى انهيار أبنية جديدة وتلته هزات ارتدادية كثيرة بلغت قوة إحداها 5.8 درجات بحسب الهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا (آفاد).

وسجلت آفاد الثلاثاء وقوع ما مجموعه 7242 هزة ارتدادية منذ السادس من شباط/فبراير. في أنطاكية انهار مقر المحافظ في حين تم إخلاء مستشفيين في المحافظة.

وقالت أيسه التينداج (42 عاماً) لوكالة فرانس برس "شعرنا كأن الأرض ستنشق تحت أقدامنا وتتبلعنا (..) شعرت كأنها نهاية العالم".