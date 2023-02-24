وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إكليلاً من الزهور على ضريح نصب الجندي المجهول في موسكو يوم الخميس. وهو جزء من الاحتفال بمناسبة يوم المدافع عن الوطن في روسيا. وعزفت فرقة عسكرية النشيد الوطني الروسي بينما توقف الزعيم الروسي للحظة أمام إكليل الزهور. كما وضع الزهور على النصب التذكارية لمدن "الأبطال" الروسية.

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إكليلاً من الزهور على ضريح نصب الجندي المجهول في موسكو يوم الخميس. وهو جزء من الاحتفال بمناسبة يوم المدافع عن الوطن في روسيا. وعزفت فرقة عسكرية النشيد الوطني الروسي بينما توقف الزعيم الروسي للحظة أمام إكليل الزهور. كما وضع الزهور على النصب التذكارية لمدن "الأبطال" الروسية.