واصلت عناصر فرق الطوارئ اليونانية قرب مدينة لاريسا إزالة حطام عربات قطارين إثر اصطدامهما شمال اليونان، في حادث غير مسبوق خلّف 43 قتيلا. وجرى خلال عملية تنظيف المكان انتشال مزيد من جثث الضحايا. وقد وصف رئيس الوزراء اليوناني الحادث بالمروع، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل في هذا الخصوص، وقال إن سبب الحادث يعود بالأساس إلى خطإ بشري فادح، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وكان القطار ينقل على متنه 350 مسافرا خلال رحلته من أثينا إلى تيسالونيكي. وقد اصطدم عدد من المحتجين الغاضبين مع شرطة مكافحة الشغب أمام مكاتب إدارة سكك الحديد اليونانية في العاصمة أثينا إثر الحادث.

واصلت عناصر فرق الطوارئ اليونانية قرب مدينة لاريسا إزالة حطام عربات قطارين إثر اصطدامهما شمال اليونان، في حادث غير مسبوق خلّف 43 قتيلا. وجرى خلال عملية تنظيف المكان انتشال مزيد من جثث الضحايا. وقد وصف رئيس الوزراء اليوناني الحادث بالمروع، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل في هذا الخصوص، وقال إن سبب الحادث يعود بالأساس إلى خطإ بشري فادح، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. وكان القطار ينقل على متنه 350 مسافرا خلال رحلته من أثينا إلى تيسالونيكي. وقد اصطدم عدد من المحتجين الغاضبين مع شرطة مكافحة الشغب أمام مكاتب إدارة سكك الحديد اليونانية في العاصمة أثينا إثر الحادث.