في صدامات نادرة بين الشرطة والمحتجين الإسرائيليين في تل أبيب، استُخدمت الخيول والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين المعارضين لمشروع قانون يقضي بتعديل النظام القضائي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليمينية المتطرفة. وتنظم هذه المظاهرات في وقت ترزح فيه الحكومة الأكثر يمينية وتشددا في تاريخ الدولة العبرية تحت ضغوط شعبية وسياسية كبيرة، عشية تصويت الكنيست على نص القانون المثير للجدل والذي من شأنه أن يضعف من صلاحيات المحكمة العليا. وتثير خطوة الحكومة انقساما وتعميقا للأزمة هو الأسوأ بين المؤيدين والمعارضين، داخل المجتمع الإسرائيلي.

في صدامات نادرة بين الشرطة والمحتجين الإسرائيليين في تل أبيب، استُخدمت الخيول والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين المعارضين لمشروع قانون يقضي بتعديل النظام القضائي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليمينية المتطرفة. وتنظم هذه المظاهرات في وقت ترزح فيه الحكومة الأكثر يمينية وتشددا في تاريخ الدولة العبرية تحت ضغوط شعبية وسياسية كبيرة، عشية تصويت الكنيست على نص القانون المثير للجدل والذي من شأنه أن يضعف من صلاحيات المحكمة العليا. وتثير خطوة الحكومة انقساما وتعميقا للأزمة هو الأسوأ بين المؤيدين والمعارضين، داخل المجتمع الإسرائيلي.