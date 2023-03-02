تجمع سكان العاصمة الأوكرانية كييف داخل نفق قريب من محطة للمترو، لتعلم الرقصات التقليدية الأوكرانية. وحضر حوالي 40 شخصا دورة للرقص يوم الأربعاء، وقال إيليا فيتيسوف مؤسس مجموعة "بوسيتشي"، إن الناس يلتحقون أكثر فأكثر بهذا النوع من الحصص، وأن معظم الراقصين هم من الشباب. وقال فيتيسوف إنه رأى عددا كبيرا من الناس يريدون ممارسة الرقص، وقد يكون ذلك في اعتقاده مرتبطا بالضغوط النفسية التي يعيشونها، وبالتالي هم جاؤوا ليرقصوا كي يعيشوا حياة طبيعية مدة ساعتين من الزمن على حد تعبيره.

تجمع سكان العاصمة الأوكرانية كييف داخل نفق قريب من محطة للمترو، لتعلم الرقصات التقليدية الأوكرانية. وحضر حوالي 40 شخصا دورة للرقص يوم الأربعاء، وقال إيليا فيتيسوف مؤسس مجموعة "بوسيتشي"، إن الناس يلتحقون أكثر فأكثر بهذا النوع من الحصص، وأن معظم الراقصين هم من الشباب. وقال فيتيسوف إنه رأى عددا كبيرا من الناس يريدون ممارسة الرقص، وقد يكون ذلك في اعتقاده مرتبطا بالضغوط النفسية التي يعيشونها، وبالتالي هم جاؤوا ليرقصوا كي يعيشوا حياة طبيعية مدة ساعتين من الزمن على حد تعبيره.