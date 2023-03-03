عمدت السلطات في آيسنلدا إلى تدمير برج البث الإذاعي لهيئة الإذاعة الوطنية الآيسلندية في إيور والذي يبلغ ارتفاعه 218 متراً ويبث إلى داخل وخارج البلاد،وقالت إن المعدات اللازمة لصيانة أجهزة الخدمة باهظة الثمن، في وقت يراجع إلى حد كبير عدد أولئك الذين يستخدمون مذياعاً ويستمعون لما يُبث على الموجة الطويلة. وكانت السلطات قد أعلنت الاثنين وقف العمل بجهاز البث على الموجة الطويلة في شرق البلاد.

وكانت أبراج البثّ الإذاعي في أيسلندا منتشرة في كافة أنحاء البلاد. لكن يبدو أن البرج الذي دُمّر اليوم لن يكون الوحيد إذ سيشهد العام المقبل تدمير برج البث الأكبر والمثبّت في الجانب الغربي من آيسلندا والذي يبلغ ارتفاعه 412 متراً، ويعدّ الأعلى في البلاد.