اندلع حريق هائل في بناية شاهقة قيد الإنشاء في هونغ كونغ، حيث عملت عناصر الإنقاذ في ساعة متأخرة من ليل الجمعة على إخماد النيران. وأجبر حوالي 130 شخصا يسكنون المباني المجاورة على إخلاء منازلهم، تفاديا لأية مخاطر قد تلحق بهم، ولم تسجل في هذا الحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد أي أضرار بشرية. ويقع المبنى في حي "تسيم شا" التجاري والسياحي في المدينة والمعروف أيضا بشدة ازدحامه. وتتعلق البناية الشاهقة بمعلم من معالم الهندسة المعمارية المتكونة من 42 طابقا، تقوم بتشييده مجموعة "إمباير"، لتضم البناية "نادي البحارة" وفندقا جديدا.

اندلع حريق هائل في بناية شاهقة قيد الإنشاء في هونغ كونغ، حيث عملت عناصر الإنقاذ في ساعة متأخرة من ليل الجمعة على إخماد النيران. وأجبر حوالي 130 شخصا يسكنون المباني المجاورة على إخلاء منازلهم، تفاديا لأية مخاطر قد تلحق بهم، ولم تسجل في هذا الحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد أي أضرار بشرية. ويقع المبنى في حي "تسيم شا" التجاري والسياحي في المدينة والمعروف أيضا بشدة ازدحامه. وتتعلق البناية الشاهقة بمعلم من معالم الهندسة المعمارية المتكونة من 42 طابقا، تقوم بتشييده مجموعة "إمباير"، لتضم البناية "نادي البحارة" وفندقا جديدا.