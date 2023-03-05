تظاهر آلاف الأشخاص في أنحاء اليونان للمطالبة بالعدالة ل57 شخصا على الأقل قضوا نتيجة تصادم قطارين الثلاثاء في أسوأ كارثة قطارات في هذا البلد، مستنكرين ما وصفه البعض بأنه "جريمة".

واشتبك عناصر من الشرطة مع بعض المتظاهرين في عدد من التظاهرات وسط تصاعد الغضب الشعبي إزاء دور سوء إدارة الحكومة في وقوع المأساة.

سار قطار الركاب لكيلومترات عدة على المسار نفسه لقطار شحن آت في الاتجاه نفسه قبل وقوع الكارثة. وذكرت تقارير أن مسؤول المحطة في لاريسا في وسط اليونان، لم يغيّر مسار أحد القطارين.

وكان في القطار العديد من الطلاب العائدين من عطلة نهاية أسبوع طويلة. ومن بين الضحايا تسعة على الأقل من طلاب جامعة أرسطو بتسالونيكي، و26 جريحا.

وألقى رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الساعي لولاية جديدة في انتخابات هذا الربيع، بالمسؤولية في الكارثة على "خطأ بشري مأسوي".