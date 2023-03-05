أُغلق طريق سريع رئيسي يربط العاصمة ليما ببقية مدن بيرو، من قبل المتظاهرين المناهضين للرئيسة دينا بولوارت.

واستخدم مئات الأشخاص الحجارة وإطارات السيارات والنفايات لإغلاق الطرقات، ما أدى لأزمة مرورية كبيرة في ليما، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم.

وتولت دينا بولوارت مهامها في السابع من كانون الأول/ ديسمبر بعد أن أطاح البرلمان بالرئيس آنذاك بيدرو كاستيلو وسجن بعد محاولته حل الكونغرس لتجنب التصويت على إقالته من منصبه.

ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد احتجاجات خلفت 60 قتيلاً، 48 منهم بسبب الاشتباكات المباشرة مع الشرطة.