افتتح مهرجان "كوميك كون الشرق الأوسط للأفلام والشخصيات الكرتونية" أبوابه في أبو ظبي الجمعة الماضية، وهو أكبر مهرجان من نوعه في الشرق الأوسط. وهذه هي النسخة الـ 11 من هذا المهرجان الذي يجذب الفنانين وعشاق شخصيات أفلام الكرتون وأفلام الخيال والخيلال العلمي والأنيميه من كل أنحاء المنطقة العربية.

افتتح مهرجان "كوميك كون الشرق الأوسط للأفلام والشخصيات الكرتونية" أبوابه في أبو ظبي الجمعة الماضية، وهو أكبر مهرجان من نوعه في الشرق الأوسط. وهذه هي النسخة الـ 11 من هذا المهرجان الذي يجذب الفنانين وعشاق شخصيات أفلام الكرتون وأفلام الخيال والخيلال العلمي والأنيميه من كل أنحاء المنطقة العربية.