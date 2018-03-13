نجاة رئيس الوزراء الفلسطيني من انفجار استهدف موكبه في غزّة

قال مسؤول حدودي يوم الثلاثاء إن انفجاراً وقع على طريق غزة بعد دخول موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله لحضور حفل افتتاح محطة لتنقية المياه بالمدينة.
وأكد التلفزيون الفلسطيني سلامة الحمد لله وعدم إصابته بعدما أظهرت التغطية الحية حضوره لفاعليات افتتاح المحطة.
ووقع الانفجار بعد وقت قصير من عبور موكب رئيس الوزراء معبر ايريز الإسرائيلي في بيت حانون شمال القطاع، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان برفقته مدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، وأن أحداً لم يصب بأي جروح.
وأصدرت الرئاسة الفلسطينية بياناً اتهمت فيه حركة الحماس بالوقوف وراء الانفجار الذي وصفته بمحاولة استهداف موكب رئيس الوزراء.
من جهته، قال الحمد الله "إنهم فجروا فينا ثلاث سيارات لدى دخولنا إلى غزة" غير أنه أعرب عن التزامه بالوحدة الوطنية" مضيفا أن الانفجار الذي استهدف موكبه صباح اليوم على حاجز بيت حانون "سيزيدنا إصراراً على تحقيق المصالحة".
وأشار الحمد الله إلى أنه سيعود إلى غزة "رغم ما حدث معه اليوم" مؤكداً على أن السلطة الفلسطينية "لن تقبل أية مشاريع تمرّ عبر المال السياسي".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن المصالحة هي الخيار الاستراتيجي للفلسطينيين وقال "الأخطار السياسية التي تحدق بنا تحتم علينا التعامل مع الانقسام وإنهائه... المصالحة خيارنا الاستراتيجي".
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