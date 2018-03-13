تيلرسون يعلن تركه منصبه نهاية الشهر الحالي

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء، إنه سينقل كل صلاحياته إلى نائبه وسيغادر منصبه في نهاية الشهر.

وقال تيلرسون للصحفيين في وزارة الخارجية "أهم شيء هو ضمان الانتقال المنظم والسلس في وقت لا تزال تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة على صعيد السياسة والأمن القومي".

وينهي خروج تيلرسون خلافات مستمرة منذ شهور بين الرئيس الجمهوري والرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل البالغ من العمر (65 عاما).

وألقى تيلرسون يوم الاثنين باللوم على روسيا في تسميم جاسوس روسي مزدوج سابق وابنته في إنجلترا. وفي وقت سابق امتنعت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عن القول إن موسكو هي المسؤولة.

وأفادت تقارير بأن تيلرسون وصف ترامب في أحاديث خاصة بأنه "أحمق" في يوليو تموز بعد أن اقترح الرئيس زيادة الترسانة النووية الأمريكية بواقع عشرة أمثالها. ورفض تيلرسون الحديث بشكل مباشر عما إذا كان أدلى بالتصريح لكن متحدثة باسم الخارجية أصدرت نفيا في وقت لاحق.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب طلب من تيلرسون التنحي يوم الجمعة لكنه لم يرد إعلان الأمر بينما كان تيلرسون في جولة بأفريقيا. وجاء إعلان ترامب بعد ساعات قليلة فحسب من وصول تيلرسون لواشنطن بعد أن قطع جولته لأفريقيا.

وذكر المسؤول أن ترامب يعمل بانسجام مع بومبيو، وهو عضو جمهوري سابق في الكونجرس من كانساس، وأراده في المنصب قبل محادثات الرئيس المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والمفاوضات التجارية.

ولم تكن لدى تيلرسون أي خبرة دبلوماسية أو سياسية قبل توليه المنصب، وبدا أنه أخذ على حين غرة عندما أعلن ترامب أنه سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي.

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المصدر: رويترز