اكتشف أكثر الدول سعادة في العالم

"ن" إنه مع كل تصعيد جديد يستوطن الرعب في الغوطة الشرقية حيث شهدنا أعمال القصف التي تستهدف المدنيين و المرافق الطبية ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل شهدنا قناصة يصوبون على المدنيين العزل ممن يريدون الفرار من أماكن الرعب.فلا يسعنا سوى العمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز ما لم يتوصل إليه الىن من تحقيق أسباب حل سياسي كأساس لحل سلمي عادل ودائم""

فيديريكا موغريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي