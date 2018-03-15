الناتو يتهم روسيا بزعزعة استقرار الغرب

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الخميس إنه سيلتقي وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين في بروكسل لبحث هجوم غاز الأعصاب الذي وقع على أراض بريطانية.كما اتهم ستولتنبرج روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الغرب.وقال إن بإمكان بريطانيا الاعتماد على تضامن حلف شمال الأطلسي، لكنه ذكر أن لندن لم تطلب تفعيل بند الدفاع المشترك لدى الحلف، كما لم تطلب المساعدة في التحقيق.وأضاف في مؤتمر صحفي "وقع الهجوم في سالزبري في إطار نمط رأيناه على مدى سنوات عديدة"، في إشارة منه لروسيا.وتابع قائلا "نستجيب للأمر بوسائل كثيرة ومختلفة".