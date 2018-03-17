غراند سلام يكاترينبورغ 2018 للجودو في يومه الأول

كان رجل اليوم في اليوم الأول من منافسات بطولة الجودو غراند سلام يكاترينبورغ 2018 ، الياباني آبيه هيفومي . حامل لقب يطل العالم لوزن أقل من 66 كيلوغراما، شق طريقه إلى النهائي بمجموعة من عروض الجودو الجذابة.

وسجل رباعية ضخمة سوديه تسوري كومي غوشي، ضد الروسي إساييف. تبعها بتثبيت رائع سيوي ناجيه ضد البيلوروسي مينكو في نصف النهائي.

وعاد ليسجل رباعية في النهائي ضد الروسي شاميلوف الذي لعب بين جمهوره وعلى أرضه.

بطل الجودو الياباني – آبيه هيفومي، يقول:

"كنت حذرا، لأن منافسي في النهائي كان الروسي وهو قوي جدا. وكنت أعلم أنه يترقبني بعد أن حصلت على البطولة العام الماضي. استطعت أن أفوز عليه وهذا يعزز ثقتي بنفسي للعام المقبل".

امرأة اليوم كانت تيلما مونتيرو. الرياضية البرتغالية تشتهر بسرعتها بحركة القدمين، وقد استعرضت هذا في طريقها إلى النهائي.

إذ كان يترتب عليها أن تواجه الصينية ليان. بعد رميها بضربة تاموي ناجيه وتحقيق وازا آري، قامت ليان بمحاولات منفصلة لتعدل النتيجة، لكن تيلما حصلت على ثاني وازا آري وفازت بالذهبية. وخامس مرة بلقب غراند سلام.

بطلة الجودو البرتغالية – تيلما مونتييرو، تقول:

"أشعر بالسعادة حقا. إنه شيء عظيم، كما قلت لقد بدأت المنافسة في الأولمبياد. لكني لم أشعر بهذه السعادة من قبل أبدا. واليوم شعرت أن تيلما الحقيقية عادت إلى المنافسة، لم أرغب بفقدان مهاراتي ولم أرغب بفقدان مشاعري، كنت قادرة على تقديم كل شيء".

ولمع نجم المنغولي تسند أوشير تسوغباتار الذي حصل على ذهبية وزن أقل من 73 كيلوغراما.

وأسعدت الروسية ناتاليا كوزيوتينا جمهورها المحلي بفوزها في نهائي وزن أقل من 52 كيلوغراما على البرازيلية إيريكا ميراندا. بحركة سيو ناجيه مؤلمة، استطاعت أن تحقق اللحظة السحرية أمام جمهور المشجعبن الروس. وكانت لحظة رائعة للجودو الروسي، ولكوزيوتينا التي فازت بعد رحلة طويلة.

وقلد السيد بافل كريكوف نائب حاكم مقاطعة سفيردلوفسك الميدالية الذهبية للياباني إندو هيرومي.

وختام اليوم كان بحركة كوس وتو غاري للروسي عبدالجليلوف ليحصل على الميدالية البرونزية في وزن أقل من 66 كيلوغراما. تقدم في الهجوم يتبعه انعكاس في الحركة، ليحقق عرضا رائعا.