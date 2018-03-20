قال الأمير السعودي الوليد بن طلال رئيس شركة "المملكة القابضة" والذي احتجز قرابة ثلاثة أشهر في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض في إطار حملة لمكافحة الفساد في السعودية لشبكة بلومبرغ إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه.
الوليد بن طلال ينفي تعرضه للتعذيب ويقول سأنسي وأسامح
قال رجل الأعمال والأمير السعودي، الوليد بن طلال، إنه يؤيد الحملة التي بدأتها السلطات في المملكة لمكافحة الفساد، والتي احتجز بموجبها مع آخرين لنحو ثلاثة أشهر في فندق ريتز كارلتون بالرياض نافيا أن يكون قد تعرض للتعذيب.
الوليد بن طلال ينفي تعرضه للتعذيب ويقول سأنسي وأسامح
ويكشف الأمير في مقابلة تبث الثلاثاء عن مزيد من تفاصيل اتفاقه مع الحكومة وطبيعة احتجازه، لكنه قال إن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95% في شركته للاستثمار العالمي.
سأنسى وأسامح
وأعرب بن طلال في مقتطف بث من المقابلة عن تأييده لحملة مكافحة الفساد قائلا : "أنا مع حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية." وتابع موضحا : "لسوء الحظ كنت من بين تلك المجموعة، ولحسن الحظ أنني خرجت، وعادت الحياة لطبيعتها."
ونقلت الشبكة الأميركية عن بن طلال قوله "لست من الأشخاص الذين يقولون سأنسى لكن لن أسامح، بل سأقول إنني أنسى وأسامح".
وقال الصحفي الذي أجرى المقابلة إن الوليد بن طلال نفى تعرضه للتعذيب خلال فترة الاحتجاز.
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