باريس تهتز على وقع الطبول اليابانية

لتذوق العروض التي ستحتضنها باريس خلال “ يابانيات -Japonismes 2018” ، نتوجه إلى مدينة كوشي في الطرف الجنوبي من جزيرة شيكوكو التي تواجه المحيط الهادي … كانت كوشي دائما مدينة صيد، في السابق صيد الحيتان. اليوم، لا تزال محط اعجاب الذواقة لتخصصها بسمك ال “بونيتو” وطحالبها العطرية …

لكن منذ خمسينيات القرن الماضي، تميزت كوشي بمهرجان يوساكوي للرقص الشعبي حيث تتفوق الأعراف التقليدية على ثقافة المانغا … في بداية شهر آذار / مارس ، حضرنا أول العروض الربيعية .

للتوغل في قلب ثقافة يوساكوي، رافقنا راقصي فرقة جونينتوارو، التي احتلت المرتبة الأولى في آخر مسابقة كبيرة للمدينة.

“كبار السن والأطفال يرقصون يوساكوي. هذه الرقصة متوغلة في نمط الحياة. يحب الناس هذه الرقصة ويمارسونها منذ صغرهم“، تقول زميلة له في الفرقة.

أكيرا تاكاهاشي يدير الفرقة. “في اليابان هناك الكثير من المهرجانات، لكن معظمها هادئة جداً في حين أن يوساكوي هو مهرجان يشارك فيه الشباب والمسنون والنساء والرجال بحرية. أسست هذه الفرقة بعد ان سألت نفسي عما يمكننا القيام به معاً عن طريق التوحيد. نريد أن نصبح الأفضل في كوشي واليابان، شعارنا، منذ إنشائها قبل 20 عاما، هو: “مائة يوم من التدريب، النتيجة لحظة”.

خلال فعاليات“يابانيات 2018“، سيقيم يوساكوي مهرجانه في حديقة “Acclimatation “ بباريس في تشرين أول / أكتوبر.

The Japanese dance group Yosakoi Team ZEN 燃 will be performing on the main stage this year.

Come and enjoy the energetic dance of Yosakoi Soran Festival from the Kochi prefecture, Japan ?https://t.co/F28PXht1dQ#MJSF #japan #melbourne #yosakoi #meljpsummerfest pic.twitter.com/zVWTsxZH8B