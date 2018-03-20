إطلاق نار في مدرسة بولاية ميريلاند الأمريكية

أفادت السلطات في ولاية ميريلاند الأميركية بوقوع إطلاق نار في مدرسة غريت ملز الثانوية في منطقة سانت ميري بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وقالت إدارة مدارس سانت ميري في موقعها الالكتروني بأن قوات من الشرطة وصلت إلى موقع إطلاق النار، مضيفة أنه قد تم احتواء الوضع في المدرسة، من غير أن تدلي بمزيد من التفاصيل.