إطلاق نار في مدرسة بولاية ميريلاند الأمريكية

أفادت السلطات في ولاية ميريلاند الأميركية بوقوع إطلاق نار في مدرسة غريت ملز الثانوية في منطقة سانت ميري بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وقالت إدارة مدارس سانت ميري في موقعها الالكتروني بأن قوات من الشرطة وصلت إلى موقع إطلاق النار، مضيفة أنه قد تم احتواء الوضع في المدرسة، من غير أن تدلي بمزيد من التفاصيل.
وأعلن متحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي في بالتيمور أن عناصره توجهوا إلى المدرسة، ولم يتضح بعد إذا كان هناك ضحايا.
للمزيد على يورونيوز:
إطلاق نار داخل مدرسة نورث بارك في مدينة سان برناندينو الابتدائية في ولاية كاليفورنيا الأميريكية.
مقتل 17 شخصا في إطلاق نار بمدرسة أمريكية في الحادث ال18 هذا العام
يذكر أن العديد من المدارس الأمريكية شهدت حوادث إطلاق نار ففي الرابع عشر من شهر شباط فبراير الماضي، أطلق شاب النار في مدرسة باركلاند بولاية فلوريدا ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة العشرات.
ويقتل سنوياً الآلاف من الأميركيين عن طريق إطلاق النار في حوادث داخلية مختلفة، إلا أن الحزب الجمهوري، وفي درجة أقل الحزب الديمقراطي، يرفضون فرض المزيد من القيود على شراء وبيع واقتناء السلاح.
وتتصاعد في الولايات المتحدة المطالب بحظر الأسلحة الرشاشة التي من السهل اقتناؤها في الولايات المتحدة، في وقت يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تسليح المدرسين يعدّ وصفة جيدة لتطويق حوادث إطلاق النار في المدارس.