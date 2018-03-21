قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري يوم الأربعاء استهدف مزارا شيعيا في العاصمة الأفغانية كابول.
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري قرب مزار شيعي في كابول
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري قرب مزار شيعي في كابول
وقالت الوكالة "عملية استشهادية بسترة ناسفة تضرب تجمعا للشيعة أثناء احتفالهم بعيد النوروز في مدينة كابول".
وقال مسؤولون إن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من مزار شيعي في مدينة كابول فقتل 26 شخصا على الأقل وأصاب 18 فيما تحتفل العاصمة الأفغانية بعيد النوروز الذي يمثل رأس السنة الفارسية.
وذكر نصرت رحيمي، وهو متحدث باسم وزارة الداخلية، أن الانتحاري فجر نفسه قرب مزار كارتي سخي الذي استهدفته في السابق هجمات شنها متشددون.
وسلط الانفجار الأخير الضوء على خطر هجمات المتشددين على كابول رغم وعود الحكومة بتشديد الإجراءات الأمنية في أعقاب هجوم في يناير كانون الثاني راح ضحيته نحو مئة شخص.
ووقع هجوم يوم الأربعاء، وهو الأحدث ضمن سلسلة تفجيرات تستهدف الشيعة في كابول، فيما كان الناس يسيرون في طريقهم للابتعاد عن المزار الذي يقع قرب الجامعة الرئيسية بالمدينة.
والنوروز عيد فارسي قديم يؤذن بحلول فصل الربيع ويحتفل به في أفغانستان على نطاق واسع لكن بعض المسلمين لا يعتبرونه عيدا إسلاميا.