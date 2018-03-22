شاهد: استهداف أصحاب الخوذ البيضاء في الغوطة

"بالنسبة للمتضررين من الهجمات هنا في مطار بروكسل ، وفي محطة المترو، لا تزال الجروحات لم تندمل بعد. وإلى جانب ذلك مشاعر الغضب و الإحباط ما تزال لم تبرح مكانها بعد. بعد مرور عامين من التفجيرات الإرهابية،تواجه السلطات البلجيكية انتقادات مستمرة بشان إخفاقها في الاعتراف بما للضحايا من حقوق"

دايمون إمبلينغ موفد يورونيوز إلى مطار زافنتام-بروكسل