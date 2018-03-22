شباب أوروبا يديرون ظهورهم للمسيحية

كشف تقرير يتناول نسب حضور الدين المسيحي في أوساط الأوروبيين، كشف عن تراجع التديّن عند فئة الشباب في عشر دول أوروبية تشمل بلجيكا وهولندا والتي يقول المختصون عنها إن لديها تقاليد ثقافة دينية قوية.

التقرير نشره أستاذ علم اللاهوت في جامعة سانت ماري في لندن ستيفن بوليفانت، ويبيّن فيه نسبة الشباب (16 - 29) المسيحيين المتدينين والتي تشهد انخفاضاً في العديد من الدول كما يشير التقرير.