تعرف على الامتيازات المجانية لشباب أوروبا

كثيرون هم الشبان الذين يعيشون داخل الاتحاد الأوروبي، أو الذين يأتون إلى دوله من خارج الكتلة، لا يدركون حجم التخفيضات العديدة التي يمكن أن يستفيدوا منها، ومن امتيازات أخرى هي آتية في الطريق. وهذه مختارات لبرامج من دول الاتحاد التي تمكن الشباب من الاستفادة من تخفيضات، أو مجانية خدمات معينة.

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أكثر من 20 ألف تذكرة مجانية ضمن الشبكة الحديدية لمن هم أقل من 18 سنة

تعتزم المفوضية الأوروبية منح ما بين 20 ألف و30 ألف تذكرة مجانا، لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة خلال صيف 2018. ويمكن استعمال تلك التذاكر على متن وسائل نقل بديلة، مثل الحافلات والبواخر، في بلدان لا تشملها شبكة السكك الحديديدية، مثل استونيا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وقبرص. وقد خصص الاتحاد الأوروبي 12 مليون يورو للبرنامج، الذي ربما يشمل فئات أخرى. the Discover EU website: هذا الموقع يرشدك إذا كنت تريد الاستفادة من البرنامج.

بطاقة الشباب الأوروبي The European Youth Card تخول تنزيلات عدة

وهي بطاقة مخصصة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة من أي بلد، وهي توفر آلاف التنزيلات على المستويين المحلي للدول الأعضاء، وكذلك على المستوى الأوروبي عامة. وتصدر هذه البطاقة منظمة غير ربحية، تمثل 38 بطاقة شبابية في 36 بلد أوروبي. وتتراوح قيمة البطاقة بين 5 يورو و19 يورو، وهي صالحة لسنة واحدة.

تراخيص لمعظم المدن الأوروبية

الخطوة المقبلة لمجموعة حزب الشعب الأوروبي الذي يقود حملة تذاكر شبكة السكك الحديدية المجانية، هو توفير تنزيلات لتراخيص في المدن يستفيد منها الشباب. فترخيص واحد يمكن أن يسمح بركوب جميع وسائل النقل العمومي في مدينة ما، وربما يسمح بالدخول إلى بعض المتاحف والمواقع الثقافية. والهدف من هذا الترخيص هو تعزيز الهوية الأوروبية، والتبادل الثقافي بين مختلف الشبان، بجعل الزائرين لأنحاء أوروبا ينسجمون أكثر في سفرهم مع وسائل النقل العمومي، والنظام الجديد ما زال في مراحله الأولى وهو يحتاج إلى موافقة المفوضية الأوروبية.

تنزيلات محلية

من المهم التثبت مما هو متوفر للشباب على المستويات الوطنية في مختلف الدول الأعضاء. ففي فرنسا مثلا هناك قبول مجاني في المعارض الدائمة داخل المتاحف الوطنية للشبان الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة.

ومن العاشرة صباحا أيام الجمعة والسبت والأحد، يمكن لمن تقل أعمارهم عن 26 سنة داخل الاتحاد الأوروبي، أن يستفيدوا من تخفيض بنسبة 33% على رحلات على متن القطار عبر أنحاء المجر.

كما أن هناك عديد المدن الأوروبية التي تتيح الدخول مجانا، إلى المتاحف والمعالم التاريخية والفنية للزائرين الشبان، ومعظم تلك المدن تربطها اتفاقات بشأن عمليات التنقل.