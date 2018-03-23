من اجل عيون التقاعد المبكر سيرجيوي يغير جنسه ويتحول لسيرجيا

سيرجيو، بلا عملية جراحية، غيّر جنسه وتحول الى سيرجيا. وهكذا سيتمكن من التقاعد العام المقبل.
سيرجيو رجل ارجنتيني في التاسعة والخمسين من العمر، مطلّق ويعيش مع أمرأة أخرى. إنه موظف ضرائب. كي يستفيد من تشريعات بلاده ويتمكن من التقاعد في سن الستين بدلاً من الانتظار حتى سن الخامسة والستين، قرر أن يغير جنسه ويتحول لامرأة وهكذا لن ينتظر حتى السن القانونية ليرتاح من العمل.
وفق موقع إينفورماسالتا الارجنتيني الالكتروني، فإن القانون المحلي يسمح بتغيير الجنس دون الخضوع لعملية جراحية. أي أنه من الممكن أن يغير الرجل جنسه ليصبح امرأة والعكس صحيح وذلك فقط عبر تغيير الاسم واختيار الجنس الآخر. فهذا القانون يأخذ بعين الاعتبار أولئك الذين يتزينون ويتصرفون كالجنس الآخر.
وعن هذه الحالة، قال مدير الأحوال الشخصية في مقاطعة سالتا، حيث يعيش سيرجيو "إنها حالة استغلال، وتلاعب على قانون التقاعد وقانون الهوية الجنسية".